INVIATO CITTADINO Imponente perdita d’acqua in via Torelli

Imponente perdita d’acqua in via Torelli. I residenti allarmati. Fate presto che qui crolla tutto. E non sembri allarmismo, ma timore che si lega a precedenti circostanziati.

Ne abbiamo riferito a più riprese.

Adesso, pochi metri a valle del punto in cui si aprì una voragine, scorre un rocchio d’acqua importante. Un fiumicello che scorre in ripida discesa e che viene solo in parte rallentato dai tombini che, essendo otturati, ne raccolgono una minima parte.

È da sottolineare che la perdita è in corrispondenza di un precedente intervento. Delle due l’una: o il precedente intervento non era andato a buon fine. Oppure (ipotesi ragionevole) quelle tubazioni non ne possono proprio più e vanno integralmente sostituite.

Più persone hanno segnalato la perdita a Umbra Acque che, ricontattata, risponde di essere a conoscenza dell’evento.

Sta di fatto che, fin dalle prime ore del mattino, tutto procede more solito e gli addetti si sono limitati a gettare qualche palata di breccino e terra (foto). Che però non impedisce il deflusso.

La preoccupazione è orientata verso quello che non si vede. Ci riferiamo al sottostrada dove l’acqua potrebbe asportare terreno di appoggio. Ecco che la sede stradale, privata di supporto, potrebbe dunque franare e implodere.

Ecco perché è necessario un intervento tempestivo ed efficace. Alle ore 14:00 del 1° febbraio, la situazione è immutata.