INVIATO CITTADINO Via Torelli-San Galigano, i residenti protestano

Via Torelli-San Galigano. Quel comodo percorso piastrellato, distrutto e mai più ricostruito. I residenti protestano.

C’erano una volta le Circoscrizioni. Eliminate perché… chi lo sa? Sta di fatto che tanti piccoli lavoretti, legati a emergenze del quartiere, venivano eseguiti. In economia.

Uno di questi – quando l’Elce rientrava nella numero 1, quella retta da Gustalvino – consistette nell’esaudire una richiesta di buon senso. Si trattava di collegare la parte bassa di via Torelli con la pensilina della fermata del pullman su via San Galigano. Una comoda bretella che consentiva di tagliare un lungo percorso. La realizzarono con mattonelle in granigliato, appoggiate al suolo in modo ecologico.

A far capo dall’anno scorso, Umbra Acque ha proceduto al collegamento del collettore con zone di via Fratelli Purgotti. Un lavoro ben fatto, di cui abbiamo dato conto a più riprese.

Ora, a cantiere smontato da qualche mese, quel mattonellato non è stato ripristinato. Ne sono rimasti brevi tratti all’inizio e alla fine del percorso. La gente attraversa ugualmente quel campo: lo si vede dalla terra battuta dal passaggio! Ma quel percorso è melmoso e disagevole, in pendenza e scomodissimo. Tanto che abbiamo visto, qualche giorno fa, un mezzo venuto per spianarlo.

Il fatto è che di rifare il percorso piastrellato non c’è verso. Pertanto i residenti ne sollecitano la ricostituzione al Comune di Perugia e al committente dei lavori che è Umbra Acque. Ne abbiamo già parlato, ma siamo costretti a tornarci.

Fare i lavori come si deve, significa anche ripristinare adeguatamente ciò che è stato distrutto. I residenti aspettano fiduciosi. In caso di mancato riscontro agiranno nei modi e nei tempi che un legale consiglierà loro.

Intanto, attraverso l’Inviato Cittadino, segnalano la circostanza al sindaco Romizi, a Umbra Acque. E l’inadempimento deplorevole. Lodare, quando è giusto. Biasimare quando i lavori non sono fatti a dovere. “Sia chiaro – dicono i residenti – che non intendiamo mollare!”.