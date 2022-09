Perugia, i cittadini chiedono la riapertura del passaggio pedonale dal parcheggio della stazione a via Bixio

I cittadini diPonte San Giovanni si chiedono perché il percorso pedonale del parcheggio della stazione sia chiuso da tempo e non utilizzabile.

Il parcheggio della stazione è un progetto nato male: per questioni burocratiche non è mai stato terminato e non essendo finito non può neanche essere disciplinato e messo a pagamento. Molti utenti non lo utilizzano, ritenendo gli stalli troppo stretti per parcheggiare, mentre altri lo ritengono troppo (pochi metri) lontano dalla stazione. Altri ancora non vi lasciano l'auto perché non è custodito.

L'uscita pedonale che dal parcheggio della stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni, comunque, risulta chiuso da tempo, con il passaggio in via Bixio sbarrato da tavole di legno. Le motivazioni? L'uscita sarebbe pericolosa per i pedoni, subito sul fronte strada, senza un marciapiedi, o un cordolo, a difendere gli utenti.

Adesso però i cittadini chiedono all'amministrazione comunale di provvedere a risolvere la situazione, in modo da permettere l'utilizzo del parcheggio e l'apertura del percorso pedonale in sicurezza, in modo da avere così un passaggio diretto dal parcheggio della stazione alla sottostante via Bixio e alle attività commerciali della zona.