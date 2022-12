Piazza Matteotti. Montato il Percorso Avventura (“Mixtrême”) che promette a bambini e ragazzi momenti indimenticabili… in piena sicurezza.

Quest’anno affianca la pista del ghiaccio Pattini d’argento. Con la speranza che, insieme, possano ottenere un effetto sinergico.

Difatti l’anno scorso non andò benissimo. C’è chi dice che la scarsa frequentazione fosse dovuta al fatto che qualche genitore era preoccupato per questioni legate alla sicurezza. Ansia pienamente ingiustificata: le protezioni e le sicurezze sono infatti al top. Forse il nome Mixtrême (un mix di sport estremi) fa pensare a un rischio che non c’è.

La struttura del percorso è invariata. Si comincia con la “scalata” per raggiungere la vetta. Poi il ponte tibetano che sovrasta lo stagno. Passerelle iperprotette, su ponti apparentemente diroccati, liane e trabocchetti, comparsa improvvisa di animali feroci, con leoni e coccodrilli in agguato, sotto l’occhio discreto di pacifiche giraffe.

Tutto questo è in grado di stimolare la fantasia e far credere di trovarsi in un ambiente alla Salgari.

Perché non approfittarne. Illudendosi di trovarsi in ambiente tropicale. Mentre la tramontana perugina sferza il volto e taglia le mani. Stamattina l’inaugurazione. Mandateceli, i bambini: ma che siano ben coperti.