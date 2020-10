Pensioni di novembre, la data del pagamento e il calendario in ordine alfabetico per il ritiro allo sportello

Le pensioni del mese di novembre, annuncia una nota di Poste Italiane, verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

"Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento, spiega ancora Poste.

Ecco il calendario in ordine alfabetico per il ritiro allo sportello: I cognomi dalla A alla B martedì 27 ottobre, dalla C alla D mercoledì 28 ottobre, dalla E alla K giovedì 29 ottobre, dalla L alla O venerdì 30 ottobre, dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre, dalla S alla Z lunedì 2 novembre.