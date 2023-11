Università di Perugia. Ingegneria informatica e tecnologie digitali: ecco le tre tesi premiate da Pegaso 2000

Il Premio Pegaso 2000, che quest’anno ha celebrato la sua quarta edizione, ha premiato tre brillanti tesi di laurea nell’ambito dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali. I tre vincitori sono i dottori Francesco Figliuolo, Chiara Castellani e Fabrizio Miniconi, che hanno avuto l’opportunità di presentare i risultati delle loro ricerche davanti a una platea di esperti e di familiari emozionati e orgogliosi.

Il prorettore Fausto Elisei, l’amministratore delegato di Pegaso 2000 Franco Cicogna e il presidente della commissione giudicatrice Giuseppe Liotta hanno consegnato i premi ai tre laureati, elogiando la qualità e l’originalità dei loro lavori.

Cicogna, ha sottolineato: “Il premio nasce dall’obiettivo di riconoscere e far conoscere il lavoro dei ragazzi che poi viene riversato nelle aziende del territorio che hanno la fortuna di accoglierli”.

Le tesi premiate hanno affrontato temi innovativi e la cerimonia di premiazione si è svolta nell’aula Dessau di palazzo Murena, sede del rettorato dell'Università di Perugia, che ha ospitato l’evento in sinergia con Pegaso 2000, l’azienda leader nel settore delle tecnologie digitali.

Il primo classificato, il dottor Francesco Figliuolo, ha spiegato: “La mia tesi di laurea in ingegneria informatica riguarda il tema del machine learning applicato alla previsione del rischio clinico. Ho sviluppato un servizio web che, a partire dai dati dell’anamnesi di un paziente, fornisce una stima di quanto il soggetto sia esposto al rischio di subire complicazioni durante il ricovero o il post-operatorio”.



La seconda classificata è la dottoressa Chiara Castellani, laureata in ingegneria informatica e robotica. Il suo lavoro si è svolto nell’ambito della robotica assistiva, cioè quella che si occupa di creare soluzioni robotiche per il benessere e l’autonomia delle persone con disabilità motorie: “Nella tesi ho sperimentato l’uso di un braccio robotico collaborativo - sottolinea Castellani - che può interagire in modo sicuro e naturale con l’utente per facilitare l’esecuzione di alcune attività quotidiane”.

Il terzo classificato è Fabrizio Miniconi, laureato in informatica nel 2023. La sua tesi si è occupata di programmable matter e ha proposto un algoritmo di pattern formation per il modello silbot. Inoltre, ha fornito una dimostrazione di correttezza e uno studio di complessità dell'algoritmo.

Un premio in denaro per i vincitori: per il primo il premio è di 2.000 euro, per il secondo di 1.500 euro, mentre il terzo classificato 1.000 euro.

I vincitori hanno espresso grande emozione e soddisfazione per aver ricevuto un eiconoscimento che valorizza il loro lavoro e li incoraggia a proseguire gli studi intrapresi con la tesi.

Il Premio Pegaso 2000 ha dimostrato dunque il valore della ricerca scientifica e della formazione universitaria nel campo dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali. I tre vincitori hanno mostrato come sia possibile applicare queste conoscenze a problemi reali e a settori strategici come la salute, l’assistenza e la navigazione. Il premio rappresenta anche un’occasione di incontro tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, favorendo lo scambio di idee e la creazione di opportunità professionali.