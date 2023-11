Basta violenza sulle donne, il Pd Perugia Centro si mobilita

Violenza sulle donne. Il Pd Perugia Centro ha deciso di avviare un’assemblea permanente per confrontarsi, approfondire e proporre azioni concrete a favore delle donne vittime di violenza e a tutela della libertà di tutte le donne.

Si legge nella nota del circolo: “La violenza sulle donne è un orrore del nostro Paese e noi come circolo Pd Perugia Centro sentiamo la necessità di sviluppare un percorso per offrire un contributo politico concreto alla nostra comunità, profondamente ferita dall’ennesimo caso di femminicidio. E vogliamo farlo attraverso un'assemblea permanente che non solo abbia lo scopo di aprire riflessioni sul contrasto alla violenza ma anche sulla prevenzione, sull'aspetto culturale sociale ed educazionale”.

E ancora: “Gli episodi di cronaca nera di cui quasi giornalmente siamo testimoni impotenti sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno ben più vasto, che si declina in varie forme e manifestazioni, di cui le donne tutte, quotidianamente, sono vittime in vari ambiti. Giulia potrebbe essere nostra figlia, nostra sorella, nostra madre, nostra amica e ognuno di noi potrebbe essere Giulia. Ma anche Filippo potrebbe essere nostro figlio, nostro fratello, nostro padre”.

“Dietro questa tragedia c’è il fallimento di una società, delle istituzioni, delle amministrazioni nazionali e locali, della scuola e della famiglia. - prosegue il circolo - Una società che non solo lascia soli ma che non riesce a vedere, a percepire e ad ascoltare il grido di paura di tante donne. Una società che non riesce ad educare gli uomini al rispetto delle donne e prima ancora al rispetto di sé stessi in riferimento sia agli uomini che alle donne”.

Spiegano dal circolo: “Partiamo dal basso e lo facciamo da qui, dal circolo Pd di Perugia Centro, un territorio residenziale dove insistono molte scuole, realtà associative nonché presidi welfare cittadini, con l’ambizione di coinvolgere il tessuto cittadino in un percorso che ci veda tutti diretti protagonisti di una visione di comunità capace di mettere al centro la matrice culturale, sradicando quella sottocultura patriarcale che veste la donna di un ruolo minoritario rispetto all'uomo. Per una repressione efficace ma soprattutto per una battaglia culturale e sociale che siamo tenuti a vincere”.

“Convinti che solo se il mondo maschile diventa protagonista di questa battaglia abbiamo messo con noi a lavoro soprattutto gli uomini che vogliamo come nostri alleati impegnati attivamente nello sviluppo e nella sensibilizzazione della parità di genere. Apriremo il confronto e la riflessione a tutte le associazioni e a tutti i cittadini che vorranno apportare il loro contributo: In silenzio siamo stati fin troppo” conclude il PD di Perugia Centro.