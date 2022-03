Medicina e salute, avviato il nuovo servizio di dietetica per malati oncologici dell'Usl Umbria 1

Attivato presso l’ambulatorio oncologico degli ospedali della Media Valle del Tevere e di Assisi il nuovo servizio di dietetica per i pazienti in trattamento attivo con terapie antitumorali sia quelli in follow-up per pregressa malattia oncologica, su indicazione dell’oncologo curante.

L’offerta assistenziale dell’Usl Umbria 1 si arricchisce così di una nuova risorsa, tesa a migliorare la presa in carico multiprofessionale del paziente oncologico e l’umanizzazione delle cure, e che sarà estesa presto anche nel Trasimeno.

La nutrizione clinica in oncologia è parte integrante del percorso terapeutico-assistenziale, è considerata una terapia di supporto a tutti gli effetti, finora spesso sottovalutata ma fondamentale per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti con tumore. La malnutrizione per difetto o per eccesso, infatti, può compromettere anche l’esito del trattamento antitumorale in atto. In particolare, i pazienti malnutriti, a causa della patologia di base o dei trattamenti, hanno una probabilità più elevata di abbandonare le terapie oncologiche e ne tollerano con più difficoltà gli effetti collaterali. Per queste ragioni, la precoce identificazione della malnutrizione e la conseguente attuazione di un percorso nutrizionale personalizzato possono promuovere il recupero e migliorare la prognosi.

Anche nel distretto del Trasimeno nei prossimi giorni sarà attivo un ambulatorio di nutrizione clinica dedicato ai pazienti oncologici, che potranno accedervi su indicazione e prescrizione dell'oncologo. Il medico nutrizionista effettuerà consulenze anche a favore dei pazienti ricoverati nei reparti di medicina, per rispondere ad un'esigenza assistenziale altrettanto importante. In questi giorni saranno formalizzati sede ed orari di tale attività.