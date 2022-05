La paura. Imparare a conoscerla per dominarla. Importante seminario al diurno Fuoriporta di via Bonfigli

La paura. Imparare a conoscerla per dominarla. Importante seminario al diurno Fuoriporta.

Appuntamento per venerdì 20 maggio alle 17:30 presso il Centro diurno di via Bonfigli, civici 4/6, poco sotto la restaurata Porta di Duccio e di fronte al cinema Zenith.

Si tratta di un seminario teorico-esperienziale dal titolo “Riconoscere, gestire e trasformare la paura”. Tema che, in tempi di pandemia, risulta di particolare attualità.

Ne parlano Antonella Buffo (psicologa, psichiatra, gruppoanalista) e Bruno Chipi, già responsabile dei servizi psicologici e psichiatrici pubblici.

La conversazione si prospetta assai seguita, tanto che è consigliabile la prenotazione. Per iscriversi: https://forms.gle/ gQvzx8WtaQPgZSmC6 Per Info: ilcerchioumbria@gmail.com.

La Sala ristorante Numero Zero, gestita in sinergia con soggetti fragili, è a disposizione per chi intenda trattenersi per la cena. In modo da poter continuare il confronto coi relatori e con quanti siano interessati ad approfondire tematiche di grande interesse.