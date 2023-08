Incidenti con animali selvatici, la Provincia di Perugia attiva il pattugliamento notturno sulle strade provinciali

Pattuglie notturne per prevenire gli incidenti con la fauna selvatica. L'iniziativa della Provincia di Perugia è stata affidata al Servizio progettazione viaria, insieme alla Polizia provinciale.

Le prime due strade provinciali ad essere state interessate sono state la SP 344 di Pila e la Sp 174/2, rispettivamente nelle zone di Ponte della Pietra e Ponte Rio.

“Questa tipologia di servizio nelle ore notturne – spiega Lanfranco Ghiani, dipendente dell’ente impegnato in prima persona in questa attività - si rende necessaria soprattutto in questo periodo estivo in quanto l’animale durante le ore più calde rimane al riparo mentre dalla sera e per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba si mette alla ricerca di cibo ed acqua determinando una maggiore presenza sulle strade con attraversamenti vari costituendo così un pericolo per gli utenti della strada”.

Il servizio notturno viene svolto dalle 18 a mezzanotte ed è iniziato in questi giorni e proseguirà anche durante il periodo autunnale. Lungo le strade dove maggiore è la presenza di fauna selvatica vengono predisposti posti di controllo con gli agenti provinciali e viene svolta un’attività di informazione, invitando gli utenti della strada a moderare la velocità spiegando loro che ci si torva in prossimità di attraversamenti degli animali selvatici.