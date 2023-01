FESTA DEL PATRONO | San Costanzo, si parte con le luminarie con corteo storico, la fiera e le degustazioni torcolo

È continuata nel pomeriggio del 26 gennaio, nella chiesa basilica minore intitolata san Costanzo, patrono della città di Perugia e dell’Archidiocesi, il triduo di preparazione a questa importante ricorrenza religiosa ed anche civile del capoluogo umbro; triduo presieduto dal vicario generale don Simone Sorbaioli insieme al parroco don Pietro Ortica, che proseguirà nel pomeriggio del 27 gennaio (ore 17-18) con l’adorazione eucaristica meditata.

Il programma delle celebrazioni. La festa in onore di san Costanzo culminerà il 28 e il 29 gennaio con la rievocazione della trecentesca processione della “luminaria” del 28 gennaio (ore 17), dal palazzo comunale dei Priori alla basilica di San Costanzo, lungo la “via sacra”, accompagnata dall’arcivescovo Ivan Maffeis e dal sindaco Andrea Romizi con il corteo storico dei figuranti dei cinque rioni medioevali della città, coordinata dalla Confraternita del Ss. Sacramento, di San Giuseppe e del Sant’Anello. A seguire, in San Costanzo, si terranno i Primi Vespri (ore 18), presieduti dall’arcivescovo, con il rito dell’omaggio votivo al Santo patrono del cero e della corona d’alloro dell’Amministrazione comunale e di altri doni-simbolo della fede, della cultura e della tradizione perugina.

DOMENICA 29 Gennaio - Ore 8.00 - 20.00 | Borgo XX Giugno - Tradizionale Fiera di San Costanzo: ore 10.00 inaugurazione con degustazione gratuita Torcolo di San Costanzo realizzato in formato gigante di 8m.; 70 operatori commerciali su area pubblica con una variegata proposta merceologica; 3 aree dedicate: Food, Artigianato e Prodotti Tipici



Ore 12.00 | Corso Vannucci - Degustazione torcoli offerti dai forni e dalle pasticcerie della città

Il 29 gennaio, nella cattedrale di Perugia (ore 17), si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme all’arcivescovo emerito, il cardinale Gualtiero Bassetti, e ai sacerdoti diocesani, alla presenza delle autorità civili del capoluogo umbro. Durante la celebrazione riceverà l’ordinazione sacerdotale del seminarista Claudio Faina.

Le dirette YouTube. Le celebrazioni dei Primi Vespri in San Costanzo, di sabato 28, e la solenne in cattedrale, di domenica 29, saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del settimanale La Voce.