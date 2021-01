Messa in cattedrale per giornalisti e operatori dell'informazione per la festa del patrono

A causa della pandemia non si terrà l'incontro annuale in vescovato con il cardinale Bassetti. Celebrazione in diretta radio e sui social

Il cardinale Gualtiero Bassetti celebrerà una messa in occasione della festa del patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales.

La celebrazione si terrà domenica 24 gennaio 2021 alle ore 11 nella cattedrale di San Lorenzo. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia si è ritenuto prudente non tenere il tradizionale incontro in cui ad un intervento del cardinale seguiva un colloquio con i giornalisti e un momento conviviale.

La messa, infatti, come ogni domenica sarà trasmessa in diretta da Umbria Radio e per l’occasione anche in diretta video sui social de La Voce. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali in collaborazione con l’Ucsi, Unione cattolica della stampa, l’associazione dei giornalisti e degli operatori della comunicazione.

La festa è anche la data in cui tradizionalmente il Papa pubblica il Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali che in Italia si celebra la terza domenica di maggio, che quest’anno cadrà il giorno 16: "Vieni e vedi (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone come e dove sono" è il tema scelto da papa Francesco per questa 55esima Giornata.