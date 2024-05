Eccellenze mediche in Umbria: la professoressa Patrizia Mecocci tra i migliori scienziati del mondo

Fra le eccellenze del campo medico in Umbria c’è sicuramente la professoressa Patrizia Mecocci, a capo della Struttura Complessa di Geriatria e docente di Gerontologia e Geriatria dell’Università di Perugia, riconosciuta tra i migliori scienziati a livello globale nella classifica di Research.com, piattaforma accademica che valuta i ricercatori basandosi sulla qualità e l’impatto delle loro pubblicazioni.

Nell’edizione 2024, che include scienziati di vari campi, la professoressa Mecocci si è classificata 130esima in Italia e 4705esima a livello mondiale per la medicina. Inoltre, mantiene il 26esimo posto tra le migliori donne scienziate italiane e il 925esimo posto a livello globale.

Oltre alla professoressa Mecocci, altri eminenti scienziati dell’Università di Perugia sono stati inclusi nella classifica. Tra questi, la professoressa Lucilla Parnetti, direttrice della Clinica Neurologica e della Scuola di Specializzazione in Neurologia, è stata riconosciuta per il suo contributo alla neurologia. Anche il professor Stefano Fiorucci, associato di Gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, e il professor Giuseppe Ambrosio, ordinario di Cardiologia e direttore delle strutture di Cardiologia degli ospedali di Perugia e Terni, hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento.

Research.com ha analizzato 166.880 scienziati provenienti da diverse discipline, utilizzando una vasta gamma di dati bibliometrici. Nella medicina, più di 70.665 studiosi sono stati valutati. I dati raccolti a novembre 2023 sono stati utilizzati per calcolare il D-index (Discipline H-index) di ciascun ricercatore, il quale riflette il numero di pubblicazioni e le relative citazioni specifiche per ciascuna disciplina. Questa meticolosa analisi mira a identificare e riconoscere i ricercatori di maggior impatto nel loro rispettivo campo.