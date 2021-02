“I patrimoni museali del Trasimeno”, si conclude con successo l'esperienza di Welfare di Comunità

percorso di benessere psicofisico 60 persone in carico ai servizi socio-sanitari del lago

Dopo due anni di attività, si avvia a conclusione il progetto “I patrimoni museali del Trasimeno per un welfare di comunità”. Nove edizioni, sessanta destinatari, quattro siti museali. Questi i numeri che fotografano il percorso dei laboratori artigianali a scopo terapeutico, realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nei musei del Trasimeno (TrasiMemo, il Museo del vetro di Piegaro, il Museo della pesca di San Feliciano, il Museo di storia naturale e del territorio Verri di Città della Pieve).

L’ultimo laboratorio ad arrivare al traguardo è stato quello di botanica e cura del verde, presso il Museo pievese.

Questa attività è stata l’ultima a partire poiché ha risentito maggiormente dei vari provvedimenti legati alla situazione emergenziale attuale. Ma, come riferisce la coordinatrice Giulia Balestro di Frontiera Lavoro, questo non ha dato per vinti i partecipanti che si sono dedicati con cura e impegno alla realizzazione di questo percorso stimolante e imprevedibile.

Oltre a quello di botanica, negli ultimi due anni in tutta l’area del Trasimeno sono state attivate varie realtà artigianali legate ai saperi e alle tradizioni locali: ceramica e tessitura, lavorazione del vetro, cultura della pesca e botanica. Ciascuna sede museale ha ospitato maestri d’arte e allievi permettendo loro di mettersi all’opera attraverso la riscoperta dei mestieri e delle proprie origini, in un’ottica di inclusione sociale e di benessere psicofisico.

Le nove edizioni complessive hanno visto la partecipazione attiva di 35 adulti in carico ai Servizi sanitari e sociali del territorio del Trasimeno. Inoltre, il progetto ha previsto la realizzazione di attività simili dedicate a 25 giovani e giovanissimi che hanno avuto la possibilità di trascorrere alcune settimane nei luoghi della cultura del proprio territorio, in un clima ludico e collaborativo.



Nell'ultimo anno, l’intera Unione dei Comuni del Trasimeno è stata coinvolta attivamente nelle attività del progetto Wlefare di Comunità, partecipando alla realizzazione del Festival del Paesaggio, azione conclusiva del progetto che consisterà nella realizzazione di un prodotto video.