Patrick Zaki a Perugia: l’attivista a spasso per corso Vannucci

Su corso Vannucci di Perugia cammina indisturbato Patrick Zaki, l’attivista egiziano che dopo la detenzione in Egitto per l’accusa di sedizione, ottenuta la grazia, ha deciso di ritornare a vivere una vita normale in Italia.

“Sono qui per seguire le conferenze del Festival del giornalismo” racconta il gioviale Zaki e alla domanda se terrà personalmente qualche incontro risponde con un sorriso sottolineando: “Per ora no, per ora”.

Disponibile e incredibilmente gentile, chiacchiera con chiunque lo saluti o gli ponga delle domande, senza ostentare nessun tipo di preminenza che troppo spesso accomuna i personaggi pubblici.

Nel 2021 la città aveva conferito la cittadinanza onoraria all’attivista per i suoi valori di “di libertà di studio, libertà di pensiero e libertà alla partecipazione pubblica, propri della Città di Perugia, di questa amministrazione e delle Istituzioni che la rappresentano”.

Una Perugia che, già prima del riconoscimento ufficiale, grazie al gruppo Amnesty International aveva seminato per le strade le sagome del giovane ricercatore in segno di solidarietà.

La sua presenza a Perugia non è solo un simbolo di libertà conquistata, ma anche un promemoria vivente dei valori che questa città incarna. Mentre Zaki percorre le strade del capoluogo umbro, la sua storia continua a ispirare e a ricordarci che, nonostante le avversità, la speranza e la comunità possono trionfare.