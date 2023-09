Torte, pasticcini e biscotti, la pasticceria Tripaldi protagonista in tv

La pasticceria Tripaldi sarà ospite in diretta su La7 nel programma "L'Ingrediente Perfetto" alle 10.10 di domenica 17 settembre con Maria Grazia Cucinotta direttamente dagli Studios di Roma La7.

"Siamo emozionati all'idea di condividere la nostra passione per la pasticceria con un pubblico nazionale così vasto - si legge in un post della pasticceria - Questa è un'opportunità straordinaria per mostrare la nostra professionalità e il nostro impegno per la creazione di dolci prelibati. Grazie a tutti voi per il vostro continuo supporto. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Continueremo a lavorare sodo per portare avanti la tradizione e l’innovazione della Pasticceria Tripaldi e siamo orgogliosi di far parte di un programma così importante".