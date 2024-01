Passignano sul Trasimeno in lutto, è morto Michele Guardabassi

Passignano sul Trasimeno in lutto. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali Michele Guardabassi, noto dj, è morto a causa di un malore durante la cena di Capodanno. È stato soccorso fuori dal ristorante dall’ambulanza e dagli operatori che hanno tentato le pratiche di rianimazione, ma purtroppo per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco Sandro Pasquali ha immediatamente annullato tutti gli eventi in programma.

La camera ardente sarà aperta oggi dopo le 10 all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale di Passignano mercoledì 3 gennaio alle 11.