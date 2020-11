Giornata mondiale dell’infanzia, la Rocca di Passignano sul Trasimeno si colora di blu

Nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia la Rocca medievale di Passignano, su richiesta del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, si colorerà di blu. E’ questa una delle iniziative previste per domani, venerdì 20 novembre, nella cittadina lacustre, promosse dall’Istituto comprensivo Dalmazio Birago in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nel pieno rispetto delle misure anti Covid, anche Passignano aderisce dunque alla giornata dedicata alla celebrazione in tutto il mondo dei diritti umani dell’infanzia e dell’adolescenza.

La cerimonia avrà luogo alle 10 in Piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco Sandro Pasquali e del dirigente scolastico Giuseppe Costanzo, con la partecipazione degli alunni delle classi quinte che presenteranno i loro elaborati realizzati sul tema dei diritti. Dalle 18 alle 20 la Rocca si illuminerà di blu, in segno di adesione alle iniziative di Unicef.

“Celebrare questa data – sostengono gli organizzatori – significa considerare ciò che di buono viene fatto per migliorare la condizione dell’infanzia in tutti gli angoli del pianeta, ma anche per denunciare le situazioni in cui i diritti dei bambini e dei ragazzi vengono ancora ignorati”. “L’Amministrazione comunale – fa sapere il sindaco Pasquali – prende parte a questo evento in segno di piena condivisione dei suoi intenti. La nostra attenzione nei confronti del mondo della scuola e dei diritti dei minori è sempre stata prioritaria”.