Passi avanti verso le famiglie con le borse di studio della Regione, ma c'è ancora da fare: parlano le associazioni familiari

Il pool di associazioni familiari dell'Umbria (che inlcude Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Articolo 26 Umbria, il Family Day Umbria, Agesc Umbria, Generazione Famiglia Umbria) si dichiara, con una nota stampa, soddisfatto per le misure adottate dalla regione Umbria circa il sostegno all'istruzione, ovvero le borse di studio stanziate per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

"Abbiamo notizia che arriveranno anche i contributi per le quote dei centri estivi e grest", si legge nella nota, ma quanto auspicano i rappresentanti delle associazioni familiari è un passo ulteriore da parte della Regione: "che queste azioni diventino prassi strutturale anche negli anni a venire, in un’ottica di pieno sostegno alle famiglie della nostra regione che continuando a credere nel futuro, accolgono i figli e restano in Umbria, contribuendo all’ inversione del declino demografico".

Come ricordano infatti "Molte altre sono le politiche familiari da perseguire, non ultima resta da risolvere l’annosa e spinosa questione degli abbonamenti per i

trasporti scolastici: le famiglie devono infatti pagare anticipatamente - e senza nessuna agevolazione per quelle con più figli - le quote per il trasporto degli studenti".

Il tema mette ogni anno in difficoltà già a settembre tante famiglie, per questo i rappresentanti delle varie realtà a sostegno della genitorialità sollecitano gli amministratori a intraprendere rapidamente delle soluzioni.

Borse di studio per l'istruzione

C'è ancora tempo fino al 26 maggio 2022 per presentare la domanda per le borse di studio - per iscritti all’anno scolastico 2021/2022 - esclusivamente sulla piattaforma informatica https://serviziinrete.regione.umbria.it accedendo con l’identità digitale SPID, CIE o CNS.