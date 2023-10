Nuovo appuntamento con le "passeggiate dell'avvocatura": si va alle grotte di Monte Cucco

Nuovo appuntamento con le passeggiate dell'avvocatura organizzate dalla commissione “Oltre il diritto”. Questa volta si va alla scoperta delle grotte del Monte Cucco.

Appuntamento per sabato 28 ottobre con partenza di prima mattina e rientro nel pomeriggio, dopo il pranzo conviviale a ristorante.

Termine per le iscrizioni, tramite la piattaforma Riconosco, entro oggi, venerdì 20 ottobre. I costi sono: 20 euro per il pullman, 14 euro per l'accesso alla Grotta, 25 euro per il pranzo.