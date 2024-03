Una passeggiata per riscoprire la storia dell'acquedotto medievale e dell'acqua per la Fontana Maggiore

Una passeggiata per conoscere la storia dell’acqua della Fontana Maggiore e dell’opera medievale che ha permesso di portare l’acqua fino in Piazza Grande. È quanto organizzato dalla sezione perugina del Cai e dal Circolo di Ponte d’Oddi partendo da piazza IV Novembre per arrivare ai resti degli arconi dell’acquedotto di monte Pacciano.

Il Circolo di Ponte d’Oddi si è occupato di rendere percorribile i sentieri che conducono agli arconi, il Cai di ripulire tutta l’area antistante la struttura e liberare il percorso fino ai Conservoni di monte Pacciano.

Un centinaio di persone si è iscritto e ha partecipato all’escursione che si è conclusa con un pranzo al sacco e il ritorno in città.