Passaporti, aperture straordinarie a maggio: il calendario

Aperture straordinarie degli sportelli dell’Ufficio Passaporti, il Questore Giuseppe Bellassai ha deciso di prorogare l’iniziativa. Anche per il mese di maggio, i cittadini potranno quindi presentare le istanze di rilascio prescindendo dalla prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online del sito istituzionale della Polizia di Stato.

Le aperture straordinarie rispetteranno il seguente calendario:

QUESTURA DI PERUGIA

• Martedì 2, 9, 16, 23 e 30 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Gli utenti saranno ricevuti in base all’ordine di presentazione, entro i limiti consentiti dall’orario di apertura dello sportello e comunque fino ad un massimo di 130.

COMMISSARIATI DI ASSISI, FOLIGNO, SPOLETO E CITTÀ DI CASTELLO

• Martedì 23 maggio dalle 8:00 alle ore 12:00.

Gli utenti saranno ricevuti in base all’ordine di presentazione, entro i limiti consentiti dall’orario di apertura dello sportello.

"Inoltre, nei casi di urgenza, per ottenere il rilascio del passaporto potrà essere inviata una e-mail all’indirizzo dipps159.00n0@pecps.poliziadistato.it indicando una utenza telefonica sulla quale potere essere ricontattati. Nella e-mail dovranno essere specificate le ragioni d’urgenza (per motivi di lavoro, salute, studio etc.), allegando la eventuale relativa documentazione, che consentiranno di programmare un apposito appuntamento. Oppure potrà essere composta l’utenza telefonica 075/5062544 attiva, esclusi i giorni festivi, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00", spiega la Questura di Perugia.