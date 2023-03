Pasqua, nell'uovo di ciccolata la sorpresa sono le bellezze della città

Una Pasqua all'insegna dell'arte e della cultura con Gran Tour Perugia che, dopo il successo dello scorso anno, torna a riproporre l'originale iniziativa realizzata anche in questo 2023 in collaborazione con Turan Cafè che mette al centro gustose delizie artigianali made in Umbria con la ricchezza delle bellezze architettoniche, culturali, artistiche e storiche del capoluogo umbro (e non solo).

Acquistando infatti una delle uova pasquali targate Gran Tour (in versione fondente o al latte da 280 grammi) si potrà regalare o regalarsi, anziché consueti monili o piccoli oggetti, una sorpresa speciale: una gift card che permetterà di partecipare gratuitamente a una delle iniziative promosse dalla società perugina che si svolgono ogni settimana, tra cui visite ai musei, mostre, percorsi di trekking urbano, viaggi nella suggestiva Perugia Etrusca e passeggiate a tema durante cui, oltre ad ammirare le bellezze dei luoghi della città (non solo noti ma anche angoli inconsueti della Perugia più nascosta), si potranno scoprire aneddoti e curiosità che hanno caratterizzato la vita sociale e la storia delle diverse epoche che si sono alternate, partendo dal Medioevo fino ad arrivare a tempi più moderni.

Inoltre, fino al prossimo 11 giugno sarà possibile utilizzare la gift card per usufruire di una visita guidata alla prestigiosa mostra Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

"Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo", curata da Marco Pierini (direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria) e Veruska Picchiarelli (conservatrice del museo), è l’evento di punta delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del Divin Pittore, avvenuta nel 1523, coordinate dal comitato nazionale istituito dal Ministero della Cultura e presieduto da Ilaria Borletti Buitoni.

L'esposizione è composta da oltre settanta opere, scelte fra i dipinti del Vannucci antecedenti al 1505, anno nel quale sono state già portate a compimento tre commissioni che segnano l'apice della sua carriera: la "Crocifissione" della Cappella Chigi in Sant’Agostino a Siena, la "Lotta fra Amore e Castità" già a Mantova, ora al Louvre di Parigi, e soprattutto lo "Sposalizio della Vergine" per la cappella del Santo Anello del Duomo di Perugia, oggi nel Museo di Belle Arti di Caen.

La gift card ha validità un anno, fino a Pasqua 2024.