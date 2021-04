Regalo per i piccoli pazienti dell'ospedale di Perugia: 150 uova di Pasqua

Sono 150 le uova di Pasqua consegnate venerdì pomeriggio dalla Croce rossa ai bambini ricoverati in pediatria e in terapia intensiva pediatrica, compresi quelli di passaggio in pronto soccorso al Santa Maria della Misericordia. Questa la donazione resa possibile da Zeus Party e nata dall'idea di Gaia Baldoni che, per la proprietà dell'attività di Corciano, ha organizzato la consegna, grazie alla collaborazione dell'intero reparto e della dirigenza dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

"Abbiamo pensato di fare questo dono dedicato ai piccoli costretti a passare la Pasqua in ospedale – spiega Gaia Baldoni -, non abbiamo potuto consegnare noi direttamente le uova perché non vaccinati, per cui ringraziamo la Croce rossa che si è resa disponibile".