Francesco Porzi manda gli auguri di buona Pasqua ai soci AISER con una poesia in lingua perugina.

Il dinamico scalatore (in mountain bike, con racchette e quant’altro) non è nuovo a queste uscite in chiave dialettale. Con tanta autoironia, scherzando sul nome Francesco/Checco e autodefinendosi scherzosamente “corbello”, si firma Checcoione.

Ecco il testo che auspica un superamento della pandemia e un ritorno alle cime nostrane. E alla tradizionale alimentazione umbra.

“Bona Pasqua, bona Pasquetta, belle renchiuse ’ntla casetta; / magna la torta, magna l’ovino, ’ncól capicollo … ’m bicchier de vino. / Facce sperè, oh! Mamma mia! Che gisse via … ’sta Pandemia!!/ E chiedén troppo, che si ciarmane, a ved’ i fiore ’nde ’ntól Pian Grande? / O facce artonnè, ntón cima al colle, fritt’a magnè ’mpò .. de cepolle?”.