INVIATO CITTADINO Un Pasolini ritratto da Chiacchella spicca nella mostra in Augusta

Un Pasolini ritratto da Chiacchella spicca nella mostra in Augusta. Un’opera appositamente realizzata dal pittore più pop del milieu artistico umbro. Stefano Chiacchella è stato accolto anche nel memorabile “Dante a Porta Sole” (sezione “Dante pop”) nel cui catalogo figurano le tavole dedicate al Dante Perugino di Ennio Cricco, pubblicato a mia cura. L’artista umbro ricompare dunque meritatamente in questa mostra esemplare, dedicata al centenario dalla nascita di PPP.

Un dipinto in acrilico (“Ostia”) rappresenta l’intellettuale nella spiaggia di Ostia, dove fu trucidato.

Sullo sfondo una coppia abbracciata, mentre il vento scompiglia i capelli e turba le coscienze. Un confronto fra una condizione di felicità e una di piena solitudine. Un’espressione assorta e dolorosa, quella del poeta. Un tormento e un’inquietudine che lo accompagnò per tutta l’esistenza, fino a quella morte tragica e disperata.

La greca che percorre il lato sinistro e quello in basso porta una frase famosa che ne sintetizza il pensiero. Recita: “Il potere è divenuto un potere consumistico, infinitamente più efficace nell’imporre la propria volontà che qualsiasi altro potere al mondo”. Una lotta impari contro l’omologazione, il consumismo cieco, la banalizzazione di cultura e sentimenti. Un’opera, dunque, perfettamente in linea con una mostra robusta ed esaustiva. Quell’opera non solo “sta bene” in Prospettiva Pasolini. Ma “canta” fra i documenti e le testimonianze in mostra alla Sala Cecchini dell’Augusta.