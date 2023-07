Giornata mondiale della gioventù, da Perugia son partiti 405 giovani pellegrini e 16 sacerdoti

Sono 405 i giovani dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve che parteciperanno alla Gmg di Lisbona: "Ragazzi, siete il grande orgoglio di questa Chiesa. Nel guardarvi esprimete la gioia della nostra Chiesa che siete e che siamo. Grazie a ciascuno di voi, alle vostre famiglie". È il ringraziamento profondo, sincero ed augurale dell’arcivescovo Ivan Maffeis rivolto, all’omelia della celebrazione eucaristica di avvio pellegrinaggio, ai ragazzi che, organizzati in venti gruppi, hanno partecipato nella chiesa parrocchiale di San Sisto alla celebrazione che ha preceduto la loro partenza per il Portogallo, con sette autobus, intorno alle ore 22.30.

“Vi affido i nostri preti” ha detto il presule visto che ad accompagnare i ragazzi per due settimane in terra portoghese e poi francese (la tappa finale del pellegrinaggio è il Santuario di Lourdes, il 7-8 agosto) ci sono anche sedici sacerdoti, oltre diversi educatori e catechisti, tra cui il vicario generale don Simone Sorbaioli, i direttori degli Uffici diocesani di Pastorale Giovanile, don Luca Delunghi, Universitaria e responsabile Coordinamento Oratori Perugini (COP), don Riccardo Pascolini, del Centro vocazionale, don Samy Cristiano Abu Eideh, della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli, il vicario episcopale per la Pastorale, don Simone Pascarosa, e il neo rettore del Pontificio Seminario Regionale, don Francesco Verzini.

Altro pensiero che monsignor Maffeis ha voluto condividere con i giovani e le loro famiglie, è stato il titolo del tema più gettonato dell’esame di maturità di quest’anno. "Un tema – ha commentato – che ha portato tanti studenti a misurarsi con il fascino dell’attesa e l’opera dell’attesa al tempo di WhatsApp. Nessuno di noi sa più aspettare, oggi abbiamo tutti fretta, viviamo nell’immediato e se uno non ti risponde, non commenta subito il tuo messaggio, ti irriti, ti dà fastidio, arrivi a sospettare… Tutto viaggia così in fretta e veloce”, ma questo è sinonimo di superficialità, come ha detto anche papa Francesco.

"Per questo il vostro pellegrinaggio verso Lisbona – ha proseguito monsignor Maffeis – sia un viaggio più profondo, più dolce, di quella tenerezza che costruisce rapporti veri. Dobbiamo convertirci a questo stile di vita, perché questa è la condizione per incontrarsi davvero, per scoprire la ricchezza che è data dalla presenza dell’altro. Lasciamoci incontrare dal Signore, dalla sua Parola, dal Vangelo. Lasciamo che i giovani che verranno siano un’immersione in un rapporto profondo con Lui, sapendo che laddove c’è questo incontro con Gesù, il nostro cammino porterà l’incontro con i fratelli".

Il presule ha poi concluso ricordando ai giovani che “noi vi accompagniamo con la nostra preghiera e aspettiamo il vostro ritorno sapendo che avrete qualcosa in più, una gioia maggiore da riversare nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nella nostra Chiesa. Buon viaggio, ragazzi!".