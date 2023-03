Perugia-Frosinone, la partita cambia la viabilità del raccordo Perugia-Bettolle: le modifiche al traffico

Perugia-Frosinone, la partita cambia la viabilità. Ecco le modifiche al traffico per sabato primo aprile, valide dalle 13 alle 19.

Le uscite nord e sud “Madonna Alta” del raccordo Perugia-Bettolle, scrive il Comune di Perugia in una nota, "saranno riservate esclusivamente ai mezzi della tifoseria del Frosinone diretta allo stadio". E ancora: "tutti gli altri utenti, compresi i tifosi del Perugia diretti allo stadio e coloro che partecipano alle manifestazioni in programma in città (ad esempio Eurochocolate), dovranno utilizzare esclusivamente le altre uscite del raccordo, ossia Piscille, Prepo, San Faustino e Ferro di Cavallo".