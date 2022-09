Parco dei Rimbocchi. Arte e artigianato all’insegna dell’Associazione Mirò. Momenti di cultura e socialità. Ai nastri di partenza il Parco dei Mestieri. “Stiamo studiando e preparando occasioni da offrire a quanti siano interessati ad accedere al mondo dell’arte e dell’artigianato”, dice Francesco, diplomato in Belle Arti ed esperto di restauro. A riprova della propria valentia, espone alcuni oggetti su un lungo banco in prossimità del Circolo gestito da Antonio Lusi.

“Esistono saperi di sicuro appeal ai quali non è difficile accedere, specie se esiste un reale interesse e se c’è la voglia di apprendere”. Aggiunge: “Intendiamo offrire occasioni a chiunque scelga cultura e manualità, in alternativa al classico fare la muffa davanti alla tivvù”. Ancora stanno studiando modalità per dar corpo a queste attività laboratoriali, svolte senza fine di lucro.

Niente a che vedere con la Brocante della seconda domenica del mese. L’attività commerciale svuotacantine/liberasoffitte, creata da Norwena Chiara, prosegue ed è ormai una certezza. Sono numerosi i commercianti “per caso” e i clienti fidelizzati, adulti e bambini, che accorrono a comprare belle cose con pochi soldi.

L’iniziativa cui pensano Francesco, Antonio Lusi e i soci è qualcosa di diverso. Ma non meno interessante. Anche per l’alto tasso di coinvolgimento di quanti intenderanno acquisire sapori e sapori d’arte (pittura, disegno, découpage) e di restauro. La partenza in primavera.