Due parchi inclusivi per Perugia: giochi accessibili a tutti e valorizzazione del verde

La Giunta comunale ha approvato due progetti per la realizzazione di due parchi inclusivi. Si tratta di interventi che mirano a promuovere l’integrazione sociale e il benessere dei cittadini, valorizzando il verde pubblico e rendendolo accessibile a tutti.

Il primo parco inclusivo sorgerà nel cuore del Percorso Verde, una zona già frequentata da molte famiglie e amanti della natura. Il progetto prevede la creazione di un camminamento in cemento che collegherà il parcheggio alla nuova area giochi, dove saranno installate cinque attrazioni ludiche adatte a diverse fasce d'età e abilità. Tutti i giochi saranno dotati di una pavimentazione in gomma antitrauma e antiusura, che garantirà la sicurezza e il comfort dei bambini. Inoltre, verranno posizionate tre panchine per consentire ai genitori e agli accompagnatori di riposare e osservare i piccoli. Infine, verrà installata una bacheca informativa che illustrerà le caratteristiche del parco.

Il secondo parco inclusivo sarà realizzato a valle del parco di Sant'Anna, una zona verde poco sfruttata ma con un grande potenziale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo camminamento in cemento che condurrà i visitatori alla nuova area giochi, dove saranno presenti due attrazioni ludiche. Anche in questo caso, la pavimentazione sarà in gomma e verranno apportate delle modifiche al tornello di accesso esistente per facilitare l'ingresso ai diversamente abili. Anche qui, verrà collocata una bacheca informativa.

I due progetti sono stati finanziati per un importo complessivo di oltre 147mila euro. Con questi interventi, l'Amministrazione comunale intende offrire ai suoi cittadini due nuovi spazi di aggregazione e divertimento, dove tutti possano sentirsi accolti e coinvolti.