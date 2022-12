INVIATO CITTADINO Finisce la pacchia del parcheggio a scrocco in via Ripa di Meana

Finisce da oggi la pacchia del parcheggio a scrocco in via Ripa di Meana. Con la riapertura annunciata dal Comune di Perugia. Visto che i lavori di messa in sicurezza della zona soprastante il Fosso di Santa Margherita sono felicemente conclusi, almeno nella prima parte.

Un residente di prossimità ci ha ripetutamente segnalato la circostanza (da noi fotodocumentata) per la quale l’imbocco al livello della svolta di via Ripa di Meana era ingombro di veicoli. Quel parcheggio gratuito – riferisce la signora – era fonte di discussioni e polemiche. Perché tante macchine una dietro l’altra precostituivano spesso una difficoltà ad uscire. Specie per quelle poste più all’interno, perché arrivate per prime.

Da stamane è tutta un’altra musica. L’imbocco per il tratto terminale di via Ripa di Meana e inizio Viale San Domenico va lasciato libero. Altrettanto vale per l’uscita da via Ripa di Meana in direzione della Casina Liberty del guardacancelli e l’imbocco in via XIV Settembre.

I parcheggiatori a costo zero dovranno necessariamente ricorrere al comodo, ma costoso, parcheggio Sipa delle Briglie di Braccio, a due passi da lì.

Anche la sosta sopra la rotatoria all’uscita dalla Galleria Kennedy adesso è generalmente libera. Infatti, i frequenti passaggi della Municipale, che commina multe sacrosante, fungono da elemento di dissuasione.

Permane invece la sosta irregolare sul lato sinistro a salire, dall’uscita della Galleria al parcheggio del Mercato Coperto. E il brutto è che, quando i parcheggiatori abusivi risalgono in macchina, percorrono in discesa il senso vietato, creando situazioni di pericolo. Recentemente, la sosta avviene anche sulla curva di accesso, rendendo difficile la svolta dei veicoli diretti al parcheggio. Anche in questo caso la Municipale interviene. Ma di rado.