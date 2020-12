INVIATO CITTADINO Parcheggio Sant’Antonio, completata la sicurezza antincendio

Parcheggio Sant’Antonio, completamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio. L’operazione si è protratta per alcuni giorni con l’impegno di diversi specialisti di settore.

Un intervento caratterizzato da una certa complessità. Che prevede la sinergia di esperti di idraulica, coniugata con l’elettronica.

Prima si è trattato di tirare e fissare adeguatamente un grosso tubo rosso contenente aria compressa. Che, ci hanno spiegato, dovrebbe impedire l’accesso dell’acqua quando non è richiesta.

Poi la complessa installazione dei sensori di fumo e calore. Si consideri che per ciascuna corsia sono stati installati da un minimo di due fino a quattro sensori.

Un lavoro veramente ben fatto. Una messa in sicurezza che si rivela in grado di prevenire e intervenire in tempo reale di fronte a qualsiasi evenienza di combustione accidentale.