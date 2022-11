INVIATO CITTADINO Parcheggio di Sant'Anna. Denuncia andata a segno

Parcheggio di S. Anna. La nostra denuncia/segnalazione è andata a segno. Rimosse tutte le immondezze che degradavano l’accesso. Finalmente ogni cosa al suo posto.

Anche perché, come abbiamo sottolineato, tutto quel degrado disdiceva in un contesto completamente rinnovato come la stazione e strutture adiacenti.

Non c’era peraltro da faticare molto per conferire quei rifiuti. Dal momento che i raccoglitori della differenziata stanno a contatto di gomito.

(foto esclusive Sandro Allegrini)

Dunque lo sforzo non deve essere stato tanto. Ma quel che vale, e che resta - ad onta di qualsiasi riflessione ironica o supponente - consiste nella recuperata facies dignitosa, ispirata a decoro e pulizia. Ed è questo che l’Inviato Cittadino e i suoi lettori desideravano. Essendo, ovviamente, mossi da un intento propositivo, non denigratorio.

La rapidità dell’esecuzione fa ben sperare sul contributo che la libera stampa, e l’amore per la città, possono fornire alla tutela di un patrimonio estetico e funzionale.

Già che ci siamo, non ci vorrebbe molto a chiudere quegli sportelli metallici dei contatori del gas. Saranno i verificatori ad aprirli e a leggere il consumo. Così come sono, forniscono un’idea di abbandono.