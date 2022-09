INVIATO CITTADINO Parcheggio del Mercato Coperto: sta per finire la pacchia dello sbafo

Parcheggio del Mercato Coperto. Portoghesi, addio. Sta per finire la pacchia dello sbafo.

È ripreso il malvezzo (da portoghesi, genovesi, scozzesi… fate voi!) di parcheggiare abusivamente sul lato sinistro a salire l’accesso a lato della Galleria Kennedy. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa segnalando come la Municipale abbia severamente sanzionato le vetture in lunga teoria affiancate al muro, fino all’accesso Ztl e nella curva (dove i posti sono riservati ai veicoli legati alla manutenzione del minimetro).

Ma il lupo, come si dice, perde il pelo e non il vizio. Poco dopo le sanzioni, l’abitudine è ripartita alla grande.

Gli addetti al parcheggio Sipa chiamano, la Municipale arriva e “scrive”. Ma qualche volta non accade.

Pare però che la cosiddetta “pacchia” stia per finire. Sono infatti in preparazione corsi speciali che abiliteranno alcuni dipendenti del parcheggio ad elevare contravvenzioni. E allora saranno dolori per gli automobilisti risparmiosi.