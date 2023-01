INVIATO CITTADINO Rigenerazione in vista per il parcheggio del Mercato Coperto: le novità

Rigenerazione in vista per il parcheggio del Mercato Coperto con molte, significative novità.

Lavori parzialmente iniziati, ma il progetto completo è molto ambizioso e comporterà rilevanti cambiamenti.

Per il momento è stata ribitumata la zona all’uscita del pianoterra su via Campo Battaglia. La superficie era ingombra di materiali di risulta e andava riqualificata. Anche in considerazione del fatto che vi vengono scaricate merci alimentari per il rifornimento delle attività commerciali al quinto piano.

In tutta evidenza, la rampa di uscita dal secondo livello è fortemente ammalorata e il progetto prevede la sua completa sostituzione. Sia per quanto attiene alla struttura metallica che per il carreggiabile.

I lavori di riqualificazione riguarderanno sia il pianterreno che il piano superiore. Verranno ovviamente eseguiti uno alla volta, per non privare la città di questo essenziale servizio.

L’uscita al pianoterra è protetta da una saracinesca. Mentre quella dal piano superiore è momentaneamente chiusa da un pannello di cartongesso.

Dicono che verrà ripristinato il doppio senso di circolazione (entrata e uscita) sul tratto che adduce a via Campo Battaglia e da lì alla rotatoria Miles Davis, davanti alla Kennedy.

La strada è stretta e si pensa ad allargarla sbancando sul versate Pincetto. C’è da augurarsi che l’operazione venga effettuata con la necessaria prudenza, dato che superiormente insistono strutture complesse e importanti. Dalla Stazione del Minimetro al Palazzo di Giustizia.

Certo è che, a riqualificazione avvenuta, il parcheggio assumerà aspetto migliore e funzioni più qualificate. Anche in relazione alla messa in attività di quel Mercato Coperto che, fra bandi, polemiche e criticità, pare non trovare una strada.