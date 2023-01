INVIATO CITTADINO Parcheggio del Mercato. Bagni per i clienti, notizia... non pervenuta

Ha suscitato reazioni di convinto apprezzamento il servizio relativo al nuovo look del Parcheggio del Mercato. Un intervento che non si limita all’estetica, ma attiene anche alla sicurezza e alla qualità del servizio.

Quanto alla realizzazione di bagni per i clienti, notizia non pervenuta. Raccogliamo lo spunto offerto da un lettore per evidenziare la necessità di un servizio ad oggi inesistente.

Non è la prima volta che qualcuno, a richiesta di utilizzare i servizi, si sente rispondere che non è possibile (al momento) soddisfare questa necessità. O viene indirizzato a fruire di servizi di locali pubblici di piazza Matteotti. Imbarazzante.

E sì che in altri parcheggi urbani della Sipa la struttura esiste, sebbene con diversi livelli di accoglienza.

Il parcheggio di piazza d’Armi è dotato di un servizio a pagamento pulito e dignitoso. In sostituzione di una struttura precedente francamente inadeguata.

Non può esprimersi lo stesso apprezzamento per il bagno al parcheggio S. Antonio dove, al piano inferiore, c’è una struttura (accessibile col ticket) appartenente a una tipologia sinceramente indefinibile.

Al Mercato Coperto, quinto piano, all’inizio del corridoio di destra c’è un bagno, ma la zona è al momento chiusa. Nel progetto di riqualificazione del parcheggio è certamente prevista la creazione di bagni dignitosi e accoglienti. All’altezza di una struttura rispettosa delle necessità dei clienti.