Parcheggi Sipa. Per uscire occorre presentare le analisi del sangue? Il sistema di lettura e riconoscimento delle targhe funziona quando gli pare. E questo accade in tutti i parcheggi urbani. Occorre mettere in efficienza, altrimenti resta la beffa del costo elevato e dei disagi per gli utenti.

Spesso, oltre al tagliando, serve anche la ricevuta.

Il sistema che dovrebbe aprire in automatico, dopo l’avvenuta esazione, funziona a ritmo alterno. Anzi: sono più frequenti le volte in cui non risponde.

Allora qual è la procedura? Si preme il pulsante dell’assistenza e ci si sente chiedere di mostrare il tagliando. Ma anche questo non basta.

Giorni fa, il sottoscritto si è sentito domandare: “Ha pagato?”. Risposta affermativa.

Dopo di che è stato chiesto: “Con quali modalità”? “Con denaro”, la risposta.

Prosegue l’interlocutore: “Ricorda con quali monete?”. Risposta: “Una carta da 5 euro col resto di 3.40” (come i “44 gatti in fila per due col resto di uno”!).

Anche a questo punto il sistema non funzionava. Domanda dell’utente, seccato: “Per uscire devo presentare le analisi del sangue?”. Risposta “No!”.

Forse non l’hanno capita.