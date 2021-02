Integratori per evitare e combattere il Covid: inchiesta tv su una parafarmacia di Perugia

L'esercizio venderebbe in esclusiva (e a caro prezzo) una miscela di integratori ideata da un biologo nutrizionista: "Vendiamo in tutta Italia"

Una parafarmacia di Perugia, non una farmacia come precisa Federfarma, è finita al centro di un'inchiesta andata in onda ieri sera su La7 nel corso del programma televisivo 'Piazza Pulita'.

Nel servizio reportage di Max Andreetta si parla di una miscela di integratori commercializzati dal biologo nutriozionista Franco Trinca, che assieme al medico 'negazionista' Mariano Amici "ha ideato - spiega La7 - il protocollo 'riapriamo l’Italia in salute', in cui si propongono cure alternative al Covid e si descrivono le chiusure come dittatura”.

Questi integratori, si spiega nel servizio, sarebbero venduti (a caro prezzo) in esclusiva nell'esercizio commerciale perugino, che sostiene servano sia a prevenire che a curare il Covid. "Spediamo in tutta Italia - assicura la commessa al giornalista -, ce li chiede tanta gente”. Come Perugiatoday.it abbiamo chiesto sia alle associazioni di categoria che alla sanità dell'Umbria di conoscere il nome della parafarmacia per poter fare ascoltare anche la voce dei diretti interessati. Ma al momeno non ci sono stai forniti recapiti. Continueremo a vigilare per capire cosa accade e conoscere più da vicino queste presunte cure alternative.