Perugia, nuova 'bolla' di Papa Francesco per i 700 anni di Medicina: "Attività preziosa"

Una nuova 'bolla' papale dopo quella con cui Giovanni XXII, il 18 febbraio 1321, autorizzò lo 'Studium' della Medicina presso l'Università degli Studi di Perugia. A scriverla è stato Papa Francesco che per consegnarla oggi (18 febbraio 2021) al rettore Maurizio Oliviero si è affidato a un 'messaggero' speciale come il cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei che era tra i presenti alle celebrazioni per i 700 anni della facoltà.

"Compiacimento per la preziosa attività svolta in tanti anni di competente e amorevole dedizione nella ricerca, nella formazione come pure nella cura dei malati" è stato espresso dal Pontefice, che nel documento ufficiale ha manifestato anche "apprezzamento per la generosa ed assidua opera profusa nell'attuale emergenza sanitaria".

Le parole di Papa Francesco sono state lette dal rettore in apertura delle celebrazioni, mentre poi è stata la volta del messaggio inviato dal ministro della Salute Roberto Speranza, in visita in Umbria solo due giorni fa: "Settecento anni - scrive il ministro - sono la testimonianza di un impegno lungo e duraturo, che sancisce un diritto assoluto, quello alla salute, che in giorni di pandemia bisogna riaffermare. Quella di oggi quindi non è solo la celebrazione di una istituzione ma la testimonianza dei valori che questa rappresenta".

Alla cerimonia erano presenti anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il prefetto di Perugia Armando Gradone, il neo direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia Vincenzo Nicola Talesa e il presidente del Consiglio degli studenti Gianluca Menichelli.