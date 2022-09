Papa Francesco torna in Umbria, il programma della visita

Papa Francesco arriva domani sabato 24 settembre ad Assisi. E' il giorno, scrive la Diocesi, "in cui i mille giovani economisti imprenditori e changemakers celebreranno il loro impegno comune per cambiare l’economia con la firma di un patto con il Pontefice che da un lato segna la fine di un lungo percorso di preparazione e dall’altro l’inizio di un processo di cambiamento concreto che parte dal basso".

Il programma della visita del Papa

Alle 9 l’elicottero con a bordo il Papa decollerà dall’eliporto del Vaticano, per atterrare mezz’ora dopo in un’area antistante l’area del Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli. Il Santo Padre raggiungerà il piazzale di fronte al teatro Lyrick, dove sarà accolto dal vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, presidente del Comitato organizzatore e da cinque giovani dei cinque continenti (da Argentina, Sri Lanka, Norvegia, Mozambico e Nuova Zelanda) in rappresentanza di tutto il popolo di Eof; dal cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; da suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero, da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria; dal prefetto di Perugia, Armando Gradone; da Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, dai rappresentanti delle famiglie francescane, dai membri del Comitato promotore dell’evento: Luigino Bruni, Francesca di Maolo, dal presidente della Pro Civitate Christiana, don Tonio Dell’Olio e dal presidente della Fondazione Santuario della Spogliazione, don Cesare Provenzi. Alle 10 il Santo Padre raggiungerà il palco per l’incontro con i giovani, che prevede un momento artistico-teatrale basato sul versetto “Sentinella quanto resta della notte” (Is 21,11), il benvenuto e l’introduzione, il racconto di esperienze da parte di otto giovani: una studentessa italiana di dottorato in Economia, un argentino, un africano, una giovane adolescente thailandese, un economista masai del Kenya, una giovane donna afghana, attivista per i diritti delle donne nel suo paese, un contadino e co-fondatore delle Farm di Francesco e un giovane detenuto e studente di Fisica che parlerà del valore del lavoro nella sua vita all’interno dell’istituto di pena. Poi il discorso del Santo Padre e alle 11.30, al termine dell’incontro, il Papa firmerà il Patto con i giovani che comprende anche i dodici impegni elaborati al termine di venerdì, giornata di lavoro nei villaggi. Poi il Santo Padre raggiungerà il piazzale dove è atterrato l’elicottero e da dove dopo un quarto d’ora è previsto il decollo da Santa Maria degli Angeli.

La giara del Serafico

Sotto al palco del teatro Lyrick ci sarà una giara decorata dai ragazzi del Serafico di Assisi che accoglierà gli impegni dei giovani davanti a Papa Francesco. "Si tratta di una giara che si ispira a quella che durante le nozze di Cana accolse l’acqua trasformata in vino da Gesù Cristo, segnando il primo miracolo e con esso l’avvio di un percorso di cambiamento profondo per tutta l’umanità", scrive la Diocesi.

Il grande vaso sarà depositato nel giardino della Porziuncola, in ricordo del luogo da dove sono partiti i primi frati in missione, sulle orme di Francesco. "L’auspicio, per i partecipanti, è che le idee e le proposte dei giovani di EoF possano dare avvio a un autentico cambiamento per la nostra società e per la sua economia, introducendo una nuova visione dove la crescita non sia solo quella dei profitti, ma quella delle vite di tutti. I ragazzi hanno steso il bianco, l’hanno colorata e infine hanno impresso su di essa le loro mani. In questo modo il suo aspetto ordinario si è trasformato in qualcosa di unico e prezioso: i ragazzi si sono trasformati in veri e propri artisti, capaci di trasmettere ciò che dell’arte stessa costituisce il cuore: un messaggio per una nuova visione della società in cui anche la voce dei più fragili diventa una risorsa per la crescita di tutti", prosegue la nota.