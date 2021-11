Perugia non dimentica Paolo Rossi: il 2 dicembre c'è il 'Pablito Day'

Perugia non dimentica Paolo Rossi. A un anno dalla prematura scomparsa delll'ex calciatore del Grifo (e tra le altre anche della Juventus), morto il 9 dicembre del 2020 a 64 anni per una grave malattia, il Perugia Calcio ha annunciato oggi la data del 'Pablito Day'.

Un appuntamento speciale in programma giovedì 2 dicembre (ore 12), quando all'eroe del Mundial 1982 (vinto dall'Italia di Bearzot in Spagna grazie ai suoi gol) verrà intitolato il centro sportivo dello stadio Curi. "La sua umanità, insieme alla sua professionalità - scrive il Perugia sui propri canali social - accompagneranno per sempre il percorso di crescita dei nostri atleti".