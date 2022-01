Via Cesare Battisti. Quel pannello della ZTL è guasto da oltre sei mesi. Sistemarlo o toglierlo. Tertium non datur

Via Cesare Battisti. Quel pannello della ZTL è guasto da mesi. Sistemarlo o toglierlo. È brutto a vedersi, posto com’è vicino a un’emergenza storico-monumentale come l’Arco Etrusco e a fianco di Palazzo Gallenga. Non sono pochi i turisti che, in questi giorni, fotografano la zona e si ritroveranno questo obbrobrio tra i ricordi perugini.

Oltretutto l’aggeggio non è funzionante e quel Grifo, simbolo della città, non fa una bella figura, collocato sopra una striscia di led fulminati. Tempo fa avevano mascherato con un pezzo di plastica di sacchi di neri immondezza: una toppa peggiore del buco.

Ne parlammo in data 13 agosto 2021 ( Andato in tilt il pannello della ZTL all’imbocco di via Cesare Battisti. Forse colpa delle alte temperature ) e ancora siamo al “caro amico”.

Abbiamo visto diverse automobili passare, violando la ztl, in orario non consentito. Ci si chiede se costoro si vedranno recapitare a casa la contravvenzione. Speriamo di no. Non sarebbe difficile contestarla, motivando con la mancata segnalazione del divieto. D’altronde, non si può dare nulla per scontato e pretendere che si sappia ciò che non è chiaramente indicato.

Ma, a parte tutto questo, delle due l’una: o si aggiusta o si toglie. Tertium non datur.