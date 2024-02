Panicale in lutto, è morta Maria Fida Moro

Panicale in lutto per la morte di Maria Fida Moro, la ex senatrice, figlia del leader Dc Aldo Moro, scomparsa all’età di 77 anni dopo una lunga malattia.

"Maria Fida Moro – si legge in una nota - è stata amica di Panicale e del nostro territorio fin da giovane. Per qualche anno ha anche abitato nel nostro comune con una certa assiduità. La sua è stata una presenza al tempo stesso discreta, a sua volta accolta dai panicalesi con discrezione, non priva di calore. Negli anni novanta e primi duemila accettò di buon grado di organizzare con l’amministrazione comunale, guidata allora da Daniele Orlandi, alcune iniziative pubbliche in memoria di suo padre Aldo tra le quali proiezioni e dibattiti sulla tragica uccisione dello statista e i misteri che la circondavano”.