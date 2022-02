INVIATO CITTADINO Panchine di via Marconi rigenerate

Panchine di via Marconi rigenerate. Il Comune di Perugia non butta ma recupera. L’Unità Aree verdi aggiusta, rinnova, sistema panchine e manufatti ammalorati. Si tratta di una scelta che non attiene solo al risparmio, ma si tinge di valori etici ed ecologici. Perfino “pedagogici”, vorrei dire.

Non si butta ciò che è ancora fruibile. Non si inquina con materiali non riciclabili, non si colmano discariche già ingolfate. E l’Ente pubblico è chiamato a dare il buon esempio.

Accade che certi beni pubblici si deteriorino per effetto di insensati vandalismi o naturale usura. Da qui l’esigenza di procedere a un risanamento: alternativo al buttare c’è solo il riparare.

Lo fanno una coppia di dipendenti comunali in un ambiente del Cva dei Rimbocchi dove è attiva una piccola officina con specializzazione in falegnameria, saldatura e simili.

Arrivano ferri vecchi, ripartono manufatti dignitosi.

Fra essi, le panchine di via Marconi. Usate, e talvolta abusate, senza discrezione. Quando non sottoposte a qualche urto di vetture.

Una è stata ricollocata proprio ieri a cura del Cantiere. Hanno completamente sostituito le doghe che ora profumano di nuovo.

Osservare il dipendente guardare con legittima soddisfazione il frutto di quel lavoro ha riempito di orgoglio e consapevolezza l’Inviato Cittadino. Il cui nonno Francesco era solito ripetere l’aureo detto “La robba se butta via tre giorni dóppo che puzza”. A significare il rispetto dovuto alle cose personali e, ancora di più, a quelle di tutti. Chiamatelo “orgoglio perugino”. Se vi va. Per me è segno di un’inversione di tendenza, di un recupero di senso civico. Civiltà allo stato puro. Dipendenti che meritano un encomio.