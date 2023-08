Palio del Giogo, trionfo in rimonta per il Rione Caserino

Fantastica rimonta del Rione Caserino che dal terzo piazzamento in partenza ha conquistato il primo posto aggiudicandosi l’ambito Palio del Giogo e rendendo ancora più avvincente una gara che ogni anno accende l’entusiasmo di migliaia di persone che vi assistono colorando le vie e le piazze dei colori dei quattro rioni.

Buona performance anche per il Rione Comune che, partito quarto, chiude con un ottimo secondo posto. Terzo posto per la Stazione, con una squadra quasi completamente rinnovata, e a chiudere il Rione Casenuove.



Tra le novità il grande ritorno del "Corteo Storico" che anticipa la corsa, realizzato a cura dei rioni Casenuove, Caserino, Comune e Stazione, con il contributo della Compagnia Teatrale Magionese e la partecipazione del "Gruppo Musici e Sbandieratori della Città di Cortona".

Una drammatizzazione inedita, totalmente rivisitata in chiave storica, che ha visto i quattro rioni sfilare in abiti d’epoca, mettendo in scena il tema selezionato per la XLI edizione del Palio del giogo: “La vita quotidiana a Magione tra il XIII e il XIV secolo, nelle stagioni dell’anno”.





"È stata un'edizione da record – è il commento della presidente dell’associazione turistica pro Magione che organizza la manifestazione –, sia per la grande partecipazione del pubblico che per le novità messe in campo. Un primo passo in quel percorso di rinnovamento del Palio del Giogo intrapreso dall'Associazione Turistica Pro Magione, che punta ad una maggiore connessione tra il Palio e la storia del paese, oltre che al coinvolgimento attivo della comunità. Da parte dei Rioni c'è stata piena collaborazione e fiducia, grande sinergia anche con tutti gli attori che hanno contribuito al progetto. Un sentito ringraziamento va, quindi, a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del XLI Palio del giogo: alla Fondazione Perugia per il sostegno, a tutti i partner, Comune di Magione, Sistema Museo, Circolo Didattico di Magione e Centro di Iniziativa Sociale per Anziani “Alfiero Bastreghi”, agli sponsor Centro Commerciale Pesciarelli e Umbra Label."La Settimana Magionese si conclude questa sera con le premiazioni del Palio e degli eventi correlati, e i saluti di rito prima dello spettacolo musicale che ogni giorno ha intrattenuto il pubblico di ogni età.