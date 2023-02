Provincia di Perugia, lavori al palazzo: "Messi in sicurezza i due terrazzi"

La Provincia di Perugia annuncia che "sono stati approvati all’unanimità i lavori di somma urgenza relativi al distacco di materiale lapideo dal terrazzo della Provincia lato giardini Carducci". A relazionare in consiglio è stata la consigliera con delega al patrimonio Letizia Michelini che ha ricordato come tra il 15 e il 16 di dicembre, in seguito a una violenta pioggia, è avvenuto il distacco di una parte di mensola in pietra posta all’intradosso del terrazzo posto al piano 1° del Palazzo.

“Tengo a precisare che è in corso la gara per l'affidamento dei lavori per il miglioramento sismico dell’intero palazzo. Tornando a quanto accaduto – ha affermato Michelini - i tecnici della Provincia sono intervenuti tempestivamente e durante l’ispezione, eseguita anche con ausilio di piattaforma aerea, hanno verificato le condizione di entrambi i terrazzi del Palazzo, rilevando una serie di lesioni per le quali si è resa necessaria la messa in sicurezza mediante l’installazione di ponteggi e puntellature, per arginare eventuali ulteriori distacchi. Con i due ponteggi per la messa in sicurezza dei terrazzi è stato installato anche un impianto anti-intrusione sulle due strutture realizzate, perché rendevano più facile l’accesso al Palazzo. Il costo complessivo è stato di circa 33 mila euro”.

Catia Degli Esposti nel suo intervento ha sottolineato che “dal 2019 si parla dei lavori per la sistemazione dell’intero Palazzo, credo che sia il caso di accelerare così da non trovarsi in difficoltà”.