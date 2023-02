INVIATO CITTADINO Quella canalina di plastica, fissata con fascette, imbruttisce l’aspetto del Palazzo dei Priori

Quella canalina di plastica, fissata con fascette metalliche, imbruttisce l’aspetto del Palazzo dei Priori. La segnalazione proviene dall’amico Gianluca Papalini, da noi denominato defensor civitatis, in ragione del suo acuto spirito di osservazione e dell’attaccamento riservato alla città.

Effettivamente, quel manufatto disdice, rispetto alla facies storica dell’edificio. Ma pare eccessivo l’uso del verbo “deturpa”, che lascerei ad altre e più grave mortificazioni.

Si tratta dello scarico a terra con filo di rame, protetto da questa canalina grigia. Proprio in aderenza al discendente in ghisa. E in prossimità della gogna la cui catena era collegata nell’alloggiamento coperto dallo sportellino. Vi abbiamo dedicato una delle spigolature di peruginità. Ricordando come i falliti e gli inadempienti venissero qui esposti al pubblico ludibrio, sbattendo il deretano sulla seduta di travertino che ancora ne porta i segni. Si trattava, insomma, della “pietra dello scandalo” per praticarvi la “culata”.

Ora, in tutta franchezza, quella canalina non deve assurgere a livello di scandalo. Anche se si disse un tempo: “oportet ut scandala eveniant”. Gli scandali sono ben altri.

Qui preme piuttosto sottolineare come un maggior rispetto dell’antico dovrebbe caratterizzare l’azione di quanti sono preposti alla tutela del bene pubblico e dei simboli storico-identitari della peruginità.

Che fare? Prevedere la rimozione di quell’antiestetico manufatto. E la sostituzione con una canalina metallica, ad esempio in rame, che – nel breve volgere di tempo – finirà con l’assumere quel colore bruno del suo vicino di pietra. Costo minimo, ma indubbio segno di attenzione.

Post scriptum su stendardi et similia. C’è chi mi ha fatto più volte notare come quelle vele o stendardi pubblicitari (che reclamizzano la Galleria Nazionale o, addirittura, promozioni pubblicitarie “non culturali”), appesi e calati dall’alto lungo la facciata del Palazzo comunale non siano cosa bella a vedersi. Riferisco l’osservazione… per dovere d’ufficio. Ciascuno faccia, autonomamente, le riflessioni e le valutazioni che crede.