Palazzo Gallenga. Presentazione da campioni per "Una vita a tutto gas".

Personalità della politica e del mondo dello sport. Società civile ed esponenti della cultura a far festa.

Un’Aula Magna stipata all’inverosimile, con gente in piedi per assistere alla presentazione del volume del nostro Sandro Allegrini “Peppino Consalvi. Una vita a tutto gas”. Preceduta dal filmato realizzato dal bravo Giacomo Sidoni di Morlacchi. Ufficialmente presente la Casa editrice con Gianluca Galli e la figlia Martina.

Un libro che ne contiene almeno quattro. Infatti, oltre alle vicende biografiche del noto campione del mondo motociclistico, l’opera include le storie familiari, l’avventura sportiva del figlio Francesco, la nascita e lo sviluppo dell’Azienda Cosmos, fondata da Giuseppe e dalla moglie Franca e oggi gestita con mano sicura dai figli Francesco e Cristina.

Dopo il benvenuto del rettore Valerio De Cesaris, a far festa a Peppino, esponenti del mondo politico col sindaco Andrea Romizi, gli Assessori Margherita Scoccia e Leonardo Varasano il quale ha tenuto un’approfondita analisi del volume esaltandone i meriti sportivi e identitari.

Perché è da sapere che Consalvi è stato per un ventennio dipendente del Comune di Perugia nel ruolo di tecnico elettricista. E che in quel periodo dovette cavarsela tra cavi da stendere e motori da mettere a punto per conseguire i successi dei quali il volume dà conto. Una vita di sacrifici, ma anche di soddisfazioni.

Presenti quanti, in vari ruoli, hanno contribuito ai successi di Consalvi. Tra i numerosi campioni, accorsi anche da vari Paesi europei, abbiamo riconosciuto Mario Lega, tre volte campione italiano e campione mondiale. Con lui, Massimo Scafoletti e numerosi giornalisti del mondo del motociclismo.

Tra i perugini nominati nel libro, il professor dermatologo Mario Tomassini (col figlio Marco) che tentò un difficile e riuscito trapianto di cute per consentire a Peppino di gareggiare. E la signora Laura Minuti, moglie di Armando, con cui Peppino iniziò a lavorare precocemente, dopo la perdita del babbo. E poi Pietro Orsini, che fu il primo sponsor all’epoca del Motoclub di Castel del Piano. Oltre al profumiere e parrucchiere Alberto Bottini che di Consalvi fu curatore d’immagine nel periodo di grande riscontro mediatico.

Non ha potuto essere presente l’amico Giacomo Agostini, impegnato in una manifestazione rievocativa in Olanda. Ma non ha mancato di inviare un saluto e un augurio.

Ringraziamenti dell’autore a Mauro Pispola, consulente della sezione dedicata allo sport, al fotografo Umberto Alunni Breccolenti, che ha effigiato il Museo in casa, alla moglie Franca che ha collaborato con passione.

Non ha fatto mancare la propria presenza Perugia Today con un servizio del nostro Giampiero Tasso.

Erano presenti e attivi il reporter Tommaso Benedetti e la fotografa del Comune Rita Paltracca.

Annunciato dal sindaco Romizi anche il baioccco d’oro. Verrà conferito in Consiglio Comunale il prossimo 3 luglio in apertura di seduta. Il presidente del Consiglio Comunale Nilo Arcudi ha acconsentito di buon grado ad inserire l’evento. Che sarà preceduto dalla donazione del volume a tutti i componenti (consiglieri e assessori) del maggior organo politico cittadino.

(Foto Rita Paltracca)

In beneficenza i proventi della vendita del volume. Somme destinate al Comitato per la vita Daniele Chianelli.

A riprova di come una grande sportivo e un grande lavoratore possa e debba avere anche un grande cuore.