Il presepe più bello di Perugia: il dono degli ospiti del Don Guanella risplende nell'atrio di Palazzo dei Priori

Dopo un anno di stop, torna a Palazzo dei Priori la tradizione del presepe realizzato dagli ospiti del Centro Sereni-Opera Don Guanella, storica struttura socio-riabilitativa ed educativa di Perugia. Oggi la rappresentazione della Natività, che resterà visibile fino all’Epifania, è stata inaugurata nell’atrio del palazzo. Ad accogliere il direttore dell’Opera Don Guanella, don Giovanni Amico, gli educatori e gli ospiti che hanno collaborato a realizzare il presepe, erano presenti gli assessori Edi Cicchi e Cristina Bertinelli. Gli ospiti del Don Guanella, che hanno anche consegnato un piccolo albero di Natale decorativo, hanno ricevuto i complimenti dei due assessori per il pregevole risultato frutto di circa tre mesi di lavoro. “Grazie per questa dedizione e passione che, anno dopo anno, si trasforma in dono alla città”: hanno detto i due assessori a nome dell’amministrazione comunale.