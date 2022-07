LA CITTA' CHE CAMBIA Il PalaBarton (quasi) abile e arruolato per l'Europeo 2023 che ospiterà. Via all'ampliamento dei posti

Il PalaBarton sarà un super-palazzetto con 5mila posti e in grado di essere la struttura ideale per ospitare i Campionati Europei 2023 di volley maschile. Il sopralluogo di questa mattina con la delegazione della Cev, guidata dal capo progetto Annalisa Conti, e rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo per valutarne l’idoneità, ha dato esito positivo. Erano presenti il presidente del Comitato regionale Fipav Umbria, Giuseppe Lomurno, rappresentanti della Fipav nazionale, e, per l’unità operativa Impianti sportivi del Comune di Perugia, il dirigente Paolo Felici e il tecnico Giacomo Capone, oltre all’assessore allo sport del Comune, Clara Pastorelli. Un’altra visita, per valutare lo stato dei lavori, si svolgerà tra gennaio-marzo del 2023. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale avvierà l'iter per l'affidamento dell'apliamento dei posti al PalaBarton.

“Come successo per la Volley League 2019, quando si è proceduto con importanti interventi sul PalaBarton – dice l’assessore Pastorelli – anche in vista della manifestazione prevista il 30 e 31 agosto e il 1°settembre dell’anno prossimo, cogliamo l’occasione per migliorare e rendere ancor più contemporaneo e all’avanguardia l’impianto per il volley più importante dell’Umbria. Una struttura polifunzionale che ha 40 anni e necessita di attenzione, ma che con l’ampliamento arriverà a 5mila posti e si presenterà come un luogo adeguato ad accogliere un evento di prima grandezza in cui scenderà in campo anche la nostra straordinaria nazionale, che detiene il titolo europeo del 2021".

"I riflettori del volley mondiale - ha concluso - saranno puntati su Perugia, con un impatto positivo sul turismo e sul nostro sistema ricettivo, visto che le delegazioni arriveranno il 26 agosto e partiranno dal 2 settembre. Quindi, Perugia si mette al passo con i tempi per farsi trovare pronta a sfide sportive sempre nuove”.